المصيبيح: #الهلال لن يفوز بالآسيوية بهذا الدفاع

المواطن - مروة نبيل

انتقد الإعلامي الرياضي أحمد المصيبيح مستوى دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مؤكدًا أنه لن يتمكن من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا بسبب هذا الأداء.

ولعب الهلال ضد النصر على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.

وعلق المصيبيح على أداء الهلال خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”، قائلًا: “ما عنده دفاع.. لديه الكوري جانج هيون سو فقط.. الهلال لديه مشكلة كبيرة يجب حلها خلال الفترة المقبلة”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “الأظهرة يتقدموا بدون تركيز وبدون أي احترافية، والبريك يلعب بتعالي كأنه ظهير في برشلونة.. خط الدفاع ارتكب أخطاء بدائية ولا يمكن لفريق الهلال أن يفوز بكأس آسيا بهذا الدفاع، هذا الدفاع لا يأتي ببطولة الخليج”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “أول مرة أشوف الهلال بهذا الشكل من أول المباراة الكرات خطرة.. الهلال يُعاني من مشكلة في تكتيك والعناصر، المحاور الدفاعية وتغطية الأظهرة ليست جيدة، الفريق ظهر تائهًا، فنيًّا الكوري فقط الأفضل”.