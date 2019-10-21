المعيوف جاهز لمباراة الهلال ضد السد

المواطن - مروة نبيل

أصبح حارس مرمى الزعيم، عبدالله المعيوف، جاهزًا للمشاركة في مباراة الهلال ضد السد القطري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وتعافى عبدالله المعيوف بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وشارك في تدريبات الزعيم الجماعية استعدادًا لمباراة الهلال ضد السد القطري.

وكان المعيوف قد تعرض لإصابة بالتواء في مفصل القدم خلال مباراة الهلال ضد السد القطري التي أُقيمت في الدوحة، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي منذ 3 أسابيع وحتى الآن.

الهلال ضد السد:

ويحتضن إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال ضد السد القطري، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي آسيا، حيث فاز خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليقترب من التأهل إلى المواجهة النهائية.