المعيوف يقترب من الغياب عن مباراة الهلال والسد
بسبب معاناته من الإصابة

المعيوف يقترب من الغياب عن مباراة الهلال والسد

2019/10/20
الساعة 10:11 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تضاءلت فرص مشاركة حارس مرمى الأزرق، عبدالله المعيوف، في مباراة الهلال والسد القطري المقبلة؛ بسبب معاناته من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وأشار نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عبدالله المعيوف لا زال يواصل برنامجه التأهيلي، وأجرى فحصًا طبيًّا اليوم، للاطمئنان على إصابته.

وكان المعيوف قد تعرض لإصابة بالتواء في مفصل القدم خلال مباراة الهلال والسد القطري التي أُقيمت في الدوحة، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي منذ 3 أسابيع وحتى الآن.

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو بحارس المرمى محمد الواكد في مباراة الهلال والسد القطري المقبلة، خاصة أنه ظهر بشكل مميز في مواجهة فريقه الأخيرة ضد ضمك، وحافظ على نظافة شباكه.

الهلال والسد:

ويحتضن إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال والسد القطري، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الهلال والسد القطري في ذهاب نصف نهائي آسيا، حيث فاز خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليضع قدمًا في المباراة النهائية.


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