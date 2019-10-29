المعيوف يُقلق جماهير #الهلال

المواطن - مروة نبيل

أثار حارس المرمى عبدالله المعيوف قلق الجماهير الهلالية قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعدما فشل في الحفاظ على نظافة شباكه خلال مباريات الزعيم الأخيرة.

وفشل المعيوف في الحفاظ على نظافة شباكه خلال آخر 7 مباريات خاضها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في جميع البطولات، واستقبل 11 هدفًا.

وعلى الرغم من ظهور المعيوف بشكل جيد، وتصديه لعدد من الفرص الخطيرة، إلا أن استقباله لأهداف بشكل مستمر أثار قلق جماهير الهلال التي تطمح إلى التتويج بالبطولات المحلية والقارية.

وهُزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بهدفين مقابل هدف ضد النصر في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولكنه لازال في صدارة ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة.

وتأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، على حساب السد القطري بنتيجة 6/5 بمجموع المباراتين، ويستعد لمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني، شهر نوفمبر المقبل.