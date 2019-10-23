المغامسي : شبابنا مستهدف فكريًا وعقائديًا وسلوكيًا ..وهذه وصيتي لكم

المواطن - تبوك

أكد أستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الأمير مقرن وإمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي أن بناء الإنسان يعتمد على ثلاثة محاور وهي البناء الإيماني والمعرفي والسلوكي. وأوضح أن الخطاب القرآني خصص حيزًا كبيرًا وواسعًا من سياقه للحديث عن الإنسان، باعتباره مخلوقًا مكرمًا فضله الله جل جلاله على باقي الكائنات، ونفخ فيه من روحه، واستخلفه في هذه الأرض، وسخر له كل ما عليها، ووكل إليه أمر عمارتها وفق منهج عقدي وسلوكي متميز يضمن له حسن أداء هذه الوظيفة.

جاء ذلك خلال حديثه في الحوار المفتوح مع القيادات التعليمية والمدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بحضور المشرفين التربويين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس بمسرحي الإدارة العامة للبنين والبنات. وبين الشيخ المغامسي أن المعلمين والمعلمات يؤدون رسالة عظيمة موضحًا أن الله أرسل الرسل والأنبياء وكانت رسالتهم ودعوتهم مناطها التوحيد، وكانت الدعوات والرسالات حماية للفكر وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وهذه الرسالة هي رسالة نبوية كريمة يقوم بها المعلمون المربون والدعاة‪.