المغامسي ناعيًا الشيخ الشنقيطي : كان من العلم والعقل والتقوى بمكان

المواطن - الرياض

نعى الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ الأصولي الفقيه محمد المختار ابن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.

وقال الشيخ المغامسي في تغريدة له عبر “تويتر”: شارك عدد من علماء المدينة وعامة أهلها عصر اليوم في تشييع ودفن جثمان شيخنا الجليل الأصولي الفقيه محمد المختار ابن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بعد الصلاة عليه في المسجد النبوي، رحمه الله كان من العلم والعقل والتقوى بمكان، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

وتوفي، اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد المختار ابن العلامة محمد الأمين الشنقيطي، بعدما انتهى في آخر حياته من تحقيق نظم جمع الجوامع للعلامة المختار بن بونة- رحمه الله- وقرأ عليه وصححه، حيث تعلم الشيخ دراسته النظامية في المدينة المنورة، وأكمل في معاهد الجامعة الإسلامية التابعة لها، ثم أكمل دراسته الجامعية في الجامعة الإسلامية (كلية الشريعة) وتخرج منها 1403هـ.