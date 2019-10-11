المقدشي يثمن دور المملكة في إفشال المساعي الحوثية الإيرانية لتخريب المنطقة

المواطن - واس

أشاد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي بالمواقف الأخوية للمملكة العربية السعودية وما تقدمه من دعم لمساعدة بلاده في استعادة شعبها لدولته، التي انقلبت عليها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

ونوه الوزير المقدشي بتضحيات المملكة إلى جانب القوات المسلحة في بلاده في مواجهة الأخطار المُحدقة وإفشال المساعي الرامية للعبث بأمن واستقرار اليمن والمنطقة.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الدفاع اليمني بمدينة مأرب اجتماعًا موسعًا لرؤساء ومدراء هيئات ودوائر وزارة الدفاع اليمنية ضم عددًا من قيادات الهيئات والدوائر .

وكرس اللقاء، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، لمناقشة آليات تفعيل العمل الإداري والتنظيمي لهيئات ودوائر الوزارة والتنسيق فيما بينها بما يسهم في إعادة بناء المؤسسات التابعة للجيش اليمني.

وأكد وزير الدفاع اليمني أن التحام هيئات ودوائر وزارة الدفاع في مأرب للمرة الأولى يمثل إضافة نوعية في عملية إعادة بناء القوات المسلحة وتوحيد العمل الإداري وتعزيز كفاءتها في تنفيذ المهام على المستوى والميداني.

وقال الفريق المقدشي إن “مهمة الجيش هو الحفاظ على أمن البلاد بعيدًا عن الانتماءات الحزبية والمناطقية”.

وحث على ضرورة الالتفاف تحت مظلة الشرعية والقضية اليمنية الجامعة والأهداف المنشودة لاستعادة وبناء الدولة وعودة المؤسسات الدستورية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني التي جلبتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.