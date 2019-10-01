الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الهند في ضحايا الأمطار الغزيرة

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الهند في ضحايا الأمطار الغزيرة

2019/10/01
الساعة 2:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند إثر الوفيات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على ولاية أوتار براديش في شمال الهند.
وقال الملك المفدى ” علمنا بنبأ الوفيات الناتجة عن هطول أمطار غزيرة على ولاية أوتار براديش في شمال الهند ، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الهند الصديق ألم هذ المصاب ، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين وللشعب الهندي الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند إثر الوفيات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية أوتار براديش في شمال الهند.
وقال سمو ولي العهد ” بلغني نبأ الوفيات الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية أوتار براديش في شمال الهند ، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الهند الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة.


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