الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الألماني بذكرى يوم الوحدة

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الألماني بذكرى يوم الوحدة

2019/10/02
الساعة 9:41 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.


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