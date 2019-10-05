الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى يوم العبور

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى يوم العبور

2019/10/05
الساعة 11:42 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى يوم العبور.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى يوم العبور.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.


هل قرأت هذا ؟
  • رقم سلبي لـ الاتحاد في سادس مبارياته بـ دوري محمد بن سلمان
    •
  • الرائد ينجو من فخ الهزيمة أمام الفتح بـ دوري محمد بن سلمان
    •
  • مواعيد مباريات السبت في دوري محمد بن سلمان
    •
  • الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي بذكرى توليه مقاليد الحكم
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :