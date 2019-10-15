الملك سلمان وولي العهد يهنئان قيس سعيد بفوزه برئاسة تونس

الملك سلمان وولي العهد يهنئان قيس سعيد بفوزه برئاسة تونس

2019/10/15
الساعة 12:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد قيس سعيد بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية التونسية.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيد قيس سعيد بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية التونسية.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.


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