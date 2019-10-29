الملك سلمان يبحث آفاق التعاون مع رئيس الوزراء الهندي

الملك سلمان يبحث آفاق التعاون مع رئيس الوزراء الهندي

2019/10/29
الساعة 5:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس الوزراء بجمهورية الهند ناريندرا مودي.
وتم خلال المباحثات، استعراض آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ( الوزير المرافق )، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي.
كما حضرها من الجانب الهندي مستشار الأمن الوطني أجيت دوفال ، ووكيل وزارة الخارجية فيجائي كيشاف ، ووكيل الوزارة تي اس تيرومورتي ، وسفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد ، وعدد من المسؤولين.


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