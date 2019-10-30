الملك سلمان يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس نيجيريا

المواطن - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية .

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة ونيجيريا، وسبل تنميتها وتعزيزها في شتى المجالات.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية عدنان بن محمود بوسطجي.

كما حضره من الجانب النيجيري ، معالي وزير الخارجية جوفري أونياما ، وحاكم ولاية كاتسينا أمينو بيلو مساري، وحاكم ولاية كبي أبو بكر عتيكو باقدو، وحاكم ولاية برنو بابا غانا أومرا ، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار ريتشارد أديني أديبايو، وسفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة عيسى محمد دودو.