الملك سلمان يتسلم رسالة من أمير الكويت

الملك سلمان يتسلم رسالة من أمير الكويت

2019/10/23
الساعة 1:41 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه.
ونقل معالي الشيخ صباح خالد الصباح لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – تحيات وتقدير سمو أمير دولة الكويت، فيما أبدى الملك المفدى تحياته وتقديره لسموه.


حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف.
كما حضره من الجانب الكويتي، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، والمستشار بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أحمد بن عبد الرحمن الشريم، وعدد من المسؤولين.


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