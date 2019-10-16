الملك سلمان يجدد للرئيس أبو مازن دعم المملكة الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني

الملك سلمان يجدد للرئيس أبو مازن دعم المملكة الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني

2019/10/16
الساعة 4:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
وجدد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – خلال جلسة المباحثات التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق شعبها الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقد عبر فخامة الرئيس محمود عباس عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الثابتة ودعمها لفلسطين، مؤكداً إدانة فلسطين للاعتداءات التخريبية السابقة على المنشآت النفطية.
كما جرى خلال الجلسة بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.
حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الوزير المرافق.
كما حضرها من الجانب الفلسطيني، معالي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، ومعالي رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومعالي رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير الفلسطيني لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.


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