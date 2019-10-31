الملك سلمان يستعرض علاقات الصداقة مع ديفيد كاميرون

الملك سلمان يستعرض علاقات الصداقة مع ديفيد كاميرون

2019/10/31
الساعة 11:54 صباحًا
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المواطن - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، دولة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وبريطانيا، والموضوعات ذات الاهتمام.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير بريطانيا لدى المملكة سيمون بول كوليس.


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