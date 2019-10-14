شاهد الصور.. الملك سلمان يستقبل بوتين في قصر اليمامة ويقيم مأدبة غداء تكريمًا له

المواطن - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض اليوم، فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

كما كان في استقبال فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد أجريت لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.



بعد ذلك صافح فخامته مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.



كما صافح خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس روسيا الاتحادية.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح فخامته أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي، وكبار المسؤولين.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – كبار المسؤولين الروس المرافقين لفخامة رئيس روسيا الاتحادية خلال زيارته الحالية للمملكة.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – مأدبة غداء تكريماً لفخامة رئيس روسيا الاتحادية.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد ، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعد، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن مشاري ، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد ، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد ، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي ، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة ، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز .