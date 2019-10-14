الملك سلمان : 30 مشروع استثمارات مشتركة بين الصندوقين السياديين السعودي والروسي

المواطن - الرياض

عبر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن دعمه للتعاون الاستثماري القائم بين المملكة وروسيا من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق الاستثمارات الروسي المباشر.

ورحب الملك سلمان خلال جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي في قصر اليمامة اليوم في الرياض باستثمار الصندوقين في أكثر من ثلاثين مشروعًا استثماريًا حتى الآن.

وقال خادم الحرمين الشريفين : تقدر المملكة لروسيا الاتحادية دورها الفاعل في المنطقة والعالم، ونتطلع للعمل مع فخامتكم دومًا في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ومواجهة التطرف والإرهاب، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وحول زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للمملكة قال خادم الحرمين : إن هذه الزيارة وما يتخللها من مباحثات مع فخامتكم والمسؤولين من البلدين فرصة كبيرة لتمتين أواصر الصداقة والروابط بين البلدين وتعميقها، والوصول إلى تطابق في الرؤى والمواقف السياسية.

وتابع خادم الحرمين : إن ما سنعمل عليه من فرص استثمارية وتجارية مشتركة بين البلدين من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات خصوصاً في مجال الطاقة؛ سيكون له نتائج إيجابية كبيرة على مصالح بلدينا وشعبينا .

مؤكدين دعمنا للتعاون الاستثماري القائم بين البلدين عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق الاستثمارات الروسي المباشر ، ومرحبين باستثمار الصندوقين في أكثر من ثلاثين مشروعاً استثمارياً حتى الآن، ومؤكدين على الدور المهم لاجتماع اللجنة الاقتصادية السعودية الروسية الأول الذي سيعقد خلال هذه الزيارة ودعمنا لها .