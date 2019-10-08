المملكة تستضيف السوبر السعودي الإماراتي للطاولة الخميس

المواطن - واس

تستضيف المملكة العربية السعودية بعد غدٍ الخميس ، منافسات كأس السوبر السعودي الإماراتي لكرة الطاولة بين بطلي الدوري في البلدين الأهلي السعودي و الوصل الإماراتي ، على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة .

وستكون منافسات الفردي للحاصلين على المركز الأول و الثاني في الدوري من كل فئة ” براعم ، ناشئين ، شباب ، رجال ” .

من جهته ثمن رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد دعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية لاستضافة كأس السوبر السعودي الإماراتي لكرة الطاولة .