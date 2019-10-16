المملكة تستقبل آلاف الطلبات من 27 جنسية لـ الإقامة المميزة
تنوعت فئاتهم بين مستثمرين وأطباء ومهندسين

المملكة تستقبل آلاف الطلبات من 27 جنسية لـ الإقامة المميزة

2019/10/16
الساعة 10:37 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

كشف الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة، بندر سليمان العايد، عن استقبال المركز آلاف الطلبات من اليوم الأول الذي أعلن فيه استقبال طلبات الإقامة المميزة عبر المنصة الإلكترونية.

وتابع أن من بين المتقدمين أطباء ومهندسين ومستثمرين وباحثين عن الاستقرار، موضحًا أن الإقامة المميزة لا تخول لحاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية، بحسب ما هو موضح في النظام، بحسب ما ذكرت صحيفة “عكاظ”.

وقال العايد: “منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه مركز الإقامة المميزة عن المنصة الإلكترونية المخصصة للطلبات، استقبل الفريق المختص في المركز آلاف الطلبات التي دخلت مراحل التدقيق والمعالجة، إذ تلقينا طلبات من 50 دولة تقريباً يمثلون 27 جنسية، بعضهم مقيم داخل المملكة مع أسرته وبعضهم يرغب بالقدوم إلى المملكة”.

وبحسب العايد، تنوعت فئاتهم بين مستثمرين وأطباء ومهندسين وباحثين عن الاستقرار، ما يمثل فرصة كبيرة لمثل هؤلاء ممن ينشدون الاستقرار والاستثمار الآمن.

وأضاف: الراغبون في القدوم، وأضاف العايد أن الإقامة المميزة تمنح لحاملها مزايا عدة من ناحية الاستثمار والعمل والتنقل، دون الحاجة إلى وجود كفيل وفقا للوائح والشروط الموضحة في النظام. كما أنه لا يشترط فترة إلزامية للبقاء في داخل المملكة لحاملي الإقامة المميزة.


هل قرأت هذا ؟
  • تعرف على حالات وشروط إلغاء الإقامة المميزة
    •
  • تعرف على مزايا وأنواع الإقامة المميزة في المملكة
    •
  • ماذا تعرف عن الملاءة المالية للحصول على الإقامة المميزة؟
    •
  • هل تنتقل حقوق والتزامات حامل الإقامة المميزة بالوراثة؟
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم