المملكة وروسيا توقعان ميثاق أوبك+ .. هنا أهدافه

المملكة وروسيا توقعان ميثاق أوبك+ .. هنا أهدافه

2019/10/14
الساعة 6:11 مساءً
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المواطن - الرياض

أكدت وزارة الطاقة السعودية أنه تعزيزًا لمسيرة التعاون البنّاء بين المملكة وجمهورية روسيا الاتحادية، فقد وقع البلدان على ميثاق أوبك+ للتعاون بين الدول المنتجة للبترول.

ويهدف الميثاق لتطوير الحوار بين الدول المنتجة للنفط، والتعاون في المجال التكنولوجي لصالح منتجي ومستهلكي النفط، والاستخدام طويل الأجل للنفط في الاقتصاد العالمي، فضلًا عن التنمية الشاملة لسوق النفط.

ولتحقيق هذه الأهداف، يخطط البلدان الموقعان على الميثاق لعقد اجتماع وزاري على الأقل مرة واحدة في العام، كذلك سيجري عقد اجتماعات للخبراء التقنيين من الدول الأعضاء في الميثاق مرتين في السنة على الأقل.


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