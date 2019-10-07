المنتخب السعودي يقص شريط معسكره في بريدة

المواطن - محمد سمعه

انطلق معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب سنغافورة يوم الخميس المقبل في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وسيحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم مباراة السعودية وسنغافورة، حيث يأمل الأخضر في تحقيق الفوز الأول له في التصفيات، بعد التعادل في الجولة الأولى مع المنتخب اليمني بنتيجة هدفين لكل فريق.

واستدعى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم 24 لاعبًا استعدادًا لمباراتي السعودية ضد سنغافورة وفلسطين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وجاءت قائمة الأخضر مكونة من:

في حراسة المرمى: محمد العويس، فواز القرني، أمين بُخاري.

في خط الدفاع: حسان تمبكتي، علي لاجامي، زياد الصحفي، عبدالله مادو، علي آل بليهي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، عبدالله الشامخ، ياسر الشهراني.

في خط الوسط: عبدالله عطيف، سلمان الفرج، عبدالرحمن الدوسري، عبدالإله المالكي، عبدالله الخيبري، يحيى الشهري، عبدالفتاح عسيري، هتان باهبري، عبدالعزيز البيشي.

في خط الهجوم: فراس البريكان، عبدالله الحمدان، هارون كمارا.