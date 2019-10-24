المنتخب السعودي يقفز مركزاً في تصنيف FiFa

المواطن - محمد سمعه

قفز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مركزًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات العالمية عن شهر أكتوبر.

ويتواجد المنتخب السعودي حاليًا في المركز الـ69 على العالم حيث يسبق في التصنيف المنتخب العراقي ومنتخب جنوب إفريقيا والمنتخب الصيني.

يذكر أنه ترددت أنباء في الفترة الأخيرة، عن وجود نية لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك من أجل إقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب الأول خاصة بعد التعادل مع المنتخب الفلسطيني في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وتعرض رينارد لانتقادات شرسة من قبل الجماهير والنقاد الرياضيين عقب التعادل مع فلسطين، وذلك بسبب عدم اقتناعهم بالخطط الفنية للمدرب الفرنسي مع الأخضر.

وفي هذا الشأن قال الناقد الرياضي فلاح القحطاني: اتخاذ قرار بإقالة هيرفي رينارد لسوء نتائج المنتخب قرار متسرع، وقد يؤدي إلى كوارث.

وأضاف فلاح القحطاني: أعتقد إن فعل اتحاد ياسر المسحل هذا الأمر فسيكون تكرارًا لسيناريو الاتحاد السابق الذي لم يهتم بعدم التجديد للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك.

وقال الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز: خبر الاستغناء عن مدرب الأخضر رينارد في هذا الوقت كارثي وسيُسبب مشكلة كبيرة لاتحاد القدم.

وعلّق عبدالله بن زنان، مدير المركز الإعلامي السابق في النصر، على أداء رينارد مع الأخضر قائلًا: للأسف مدرب غير مناسب لمنتخبنا، تغييرات سلبية وتعامل غير احترافي مع مجريات اللقاء، الاستحواذ السلبي ليس له أي فائدة، والاستعراض من بعض نجوم المنتخب لن يجلب النقاط الثلاث.

وكان المنتخب السعودي فاز على سنغافورة وتعادل مع فلسطين في مباراتي أكتوبر ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لـ مونديال 2022.