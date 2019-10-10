المنتخب السعودي يُحرز الهدف الأول في شباك سنغافورة

المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب عبدالفتاح عسيري في افتتاح التسجيل للمنتخب السعودي في مباراة سنغافورة المُقامة حاليًا ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022.

وجاء الهدف في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول بعد عمل جماعي رائع من قبل لاعبي المنتخب السعودي.

يُذكر أن تشكيل المنتخب السعودي لمباراة السنغافورة جاء مكونًا من: محمد العويس، ياسر الشهراني، زياد الصحفي، عبدالله مادو، محمد البريك، عبدالإله المالكي، عبدالله عطيف، يحيى الشهري، عبد الفتاح عسيري، هتان باهبري، عبدالله الحمدان.

أما القائمة الاحتياطية لـ المنتخب السعودي فجاءت مكونة من: فواز القرني، أمين بُخاري، علي آل بليهي، علي لاجامي، حسان تمبكتي، عبدالله الشامخ، سعود عبد الحميد، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن الدوسري، عبدالعزيز البيشي، هارون كمارا، فراس البريكان.

وتُقام مباراة السعودية وسنغافورة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.