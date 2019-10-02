المنصور: التحالف لم يقم بأية مهام جوية يوم ادعاء استهداف مدرسة في عدن
استهداف تجمع حوثي فوق جبل جالس كهدف عسكري مشروع

المنصور: التحالف لم يقم بأية مهام جوية يوم ادعاء استهداف مدرسة في عدن

2019/10/02
الساعة 5:07 مساءً
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المواطن - الرياض

نفى المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن منصور المنصور مزاعم الميليشيا الحوثية حول استهداف أعيان مدنية في عدد من المدن اليمنية.

وأكد المنصور أن الفريق زار عدن للوقوف على مزاعم استهداف التحالف العربي لمدرسة النصر في عدن مبينًا أن التحالف لم يقم بأية عمليات جوية في اليوم الذي زعم فيه الحوثيون استهداف المدرسة.

ولفت إلى أن التحالف نفذ مهمة جوية على تجمعات حوثية مسلحة على قمة جبل جالس على بعد أكثر من 1300 متر عن موقع الادعاء موضحًا أن التجمعات الحوثية على قمة جبل “جالس” هدف عسكري مشروع.

وأشار المنصور إلى أن ميليشيا الحوثي استولت على المبنى المستهدف على قمة جبل جالس.


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