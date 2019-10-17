“المواطن” تنقل نبض الرياض بعروض الـ3D والحفلات المميزة

المواطن - الرياض - تصوير: خالد الحمودي

تشهد الرياض إطلالةً عالميةً وأياماً تاريخيةً على مستوى الترفيه بانطلاقة “موسم الرياض”، وسط تنوع الفعاليات والبرامج المنتقاة التي تناسب فئات المجتمع المختلفة، ومن بين هذه الفعاليات “نبض الرياض”.

ونبض الرياض هي تجربة يومية تأتي احتفالًا بتراث مدينة الرياض العريق، بفعاليات متنوعة من عروض ثلاثية الأبعاد وعروض فلكلورية وترفيهية موسيقية، ومعارض ومطاعم مميزة.

ووثقت “المواطن” الحضور الكبير والفعاليات الموسيقية والترفيهية ضمن “نبض الرياض” والتي ستساعد الزوارَ على الرجوع بالتاريخ بعروض ثلاثية الأبعاد تحيي تاريخ تراث المملكة وثقافتها على نغمات طربية ومعارض فاخرة.

ويستضيف قصر المصمك، وسط العاصمة “نبض الرياض”، حيث شهدت الساحة الخارجية حضور العائلات للاستمتاع بالعروض الجدارية ثلاثية الأبعاد، والعروض الفلكلورية والترفيهية والموسيقية، وذلك ضمن فعاليات تستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

في سياق متصل، أعلن موسم الرياض، مساء أمس الأربعاء، عن انطلاق فعاليات السينما المفتوحة لأول مرة في الرياض.

وقال موسم الرياض: “لأول مرة في الرياض، نشاهد سينما مفتوحة، مع لونا سينما في بوليفارد الرياض، شاهد أجمل الأفلام، وسقفك السماء”.

وأضاف موسم الرياض أنه يمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي (هنا).