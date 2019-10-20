“المواطن” توثق بالصور.. تعثر مشروع الـ56 مليون ريال.. وصحة حفر الباطن : سنسحبه

المواطن - فواز الأسلمي – حفر الباطن

يعاني أهالي محافظة حفر الباطن من تعثر مشروع مركز طب الأسنان بمحافظة حفر الباطن الذي يقع على أرض مساحتها 12 ألف متر مربع، وتقدر تكلفته الإجمالية بمبلغ 56 مليون و447 ألف و504 ريالات.

ويتكون المبنى من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية ومبنى للخدمات، حيث كان من المقرر استلام المشروع عام 1437هـ بعدما كان مقررًا استلامه عام 1435 هـ.

وفي تصريح سابق كشف مساعد مدير الشؤون الصحية في حفر الباطن المهندس ماجد العنزي أن المشروع يتكون من 50 عيادة مجهزة بالكامل بجميع التخصصات، إضافة إلى غرف الأشعة والعمليات ووحدات التعقيم ومعمل أسنان، وروعي في تصميمه وتنفيذه أرقى المعايير الصحية العالمية بهدف تحسين وتعزيز الرعاية الصحية للمواطنين.

ومن جانبه أكدت صحة حفر الباطن لـ”المواطن” تعثر المشروع وأن العمل جارٍ على سحب المشروع من المقاول.