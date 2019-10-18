“المواطن” توثق بالصور.. ليلة البوليفارد خيال يفوق الأحلام

المواطن - الرياض - تصوير : خالد الحمودي

شهدت منطقة بوليفارد الرياض ليلة أمس مسيرة ضخمة شارك بها أكثر من 1500 مؤدٍّ بأزياء خاصة وفريدة ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويعد موسم الرياض الحدث الترفيهي الأكبر في المملكة حيث شهدت ليلة الافتتاح عروض الدراجات النارية، والألعاب النارية، والعربات الاستعراضية، والكثير من المفاجآت الأخرى التي خطفت قلوب وأنظار الجمهور الذي تجاوز 600 ألف شخص بزيادة 10 أضعاف عن الطاقة الاستيعابية.

ومع انطلاق بوليفارد الرياض انطلقت الألعاب النارية لتضيء سماء الرياض في حدث فريد يفوق الخيال، وتمتد منطقة الرياض بوليفارد على مساحة تزيد عن 400 ألف متر مربع، حيث ستشهد هذه المنطقة 9 فعاليات لجميع الفئات، كما ستضم منطقة الرياض بوليفارد مسرح محمد عبده الذي يتسع لـ 22 ألف متفرج، ومسرح الراحل أبو بكر سالم بسعة 6,000 متفرج، بالإضافة إلى مسرح الراحل بكر الشدي بسعة 2,000 متفرج.