النائب العام يطلع على تجربة الطب الشرعي في سيئول

المواطن - واس

زار معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب اليوم ،المركز الوطني للطب الشرعي في سيئول ،ضمن برنامج زيارة معاليه لجمهورية كوريا الجنوبية.

وأطلع مدير المركز لي دو بونق معاليه والوفد المرافق على الأنظمة و البرامج المستخدمة في ضبط و تحليل الأدلة الرقمية في قسم التحقيقات الرقمية

وقسم التحقيق في الجرائم المعلوماتية.

ويهتم المركز الذي يقيم شراكات مع 24 منظمة وطنية ودولية من أجل تحقيق مستوى عال من الدقة و الجودة، بحماية وسلامة وممتلكات وحقوق الإنسان من خلال التحليل الدقيق للأدلة الجنائية، حيث تم تطوير نظام البحث العلمي في المركز لمكافحة الجرائم وتحديد الحقيقة، من خلال جمع البيانات والأدلة المستخرجة، ثم تحليل الأدلة الرقمية.

وكان معالي النائب العام قد التقى قبل ذلك نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول في مقر النيابة العليا في سيئول، وناقش معه سبل التعاون المستقبلية في مجال الجوانب النيابية والعدلية ، وكذلك تبادل الزيارات والتدريب بين السعودية وكوريا الجنوبية.

وتأتي الزيارة لتؤكيد كذلك البعد التاريخي للعلاقة السعودية الكورية، وسعي البلدين لتطوير العلاقات على جميع الأصعدة ،كما انها تتسق مع رؤية المملكة 2030 الساعية للنهوض بالمملكة، في جميع الجوانب ومن بينها النيابية والعدلية.