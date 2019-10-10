الناتو يوجه رسالة لتركيا بعد الهجوم العدواني على سوريا

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الخميس، إنه يتوقع من تركيا أن تتحلى بضبط النفس في عملياتها العسكرية بشمال سوريا.

وشنت أنقرة، أمس الأربعاء، هجومًا عسكريًا في شمال سوريا وتريد إقامة منطقة آمنة، لإبعاد الأكراد عن حدودها وإعادة مليوني لاجئ إلى تلك المنطقة، لكن الهجوم لاقى تنديدًا دوليًا واسعًا وردود فعل غاضبة من دول كثيرة، وأثار مخاوف على تعريض المدنيين للخطر الذين نزح 60 ألفًا منهم حتى الآن، وفق المرصد السوري.

وأبلغ ستولتنبرغ الصحافيين عقب اجتماعه برئيس الوزراء اليوناني كرياكوس موتسوتاكيس في أثينا “أعول على تركيا للتحلي بضبط النفس لضمان أن تكون تصرفاتها في شمال سوريا موزونة ومتناسبة وتتجنب المزيد من المعاناة الإنسانية”.

وأضاف قائلًا “يتعين أن نتذكر أننا بحاجة لمواصلة التضامن في حربنا المشتركة ضد عدونا المشترك وهو داعش”.

وقال ستولتنبرغ إن التحالف الدولي حقق “تقدمًا هائلًا” في الحرب على تنظيم داعش بعد تحرير مساحات من الأراضي من قبضة التنظيم تعادل مساحة المملكة المتحدة.

واعتبر أنه “ينبغي أن نتأكد من الحفاظ على هذه المكاسب”.

وفي سياق متصل، أعلنت النرويج، العضو في حلف شمال الأطلسي، الخميس، تعليق تصدير أي شحنة أسلحة جديدة لأنقرة بعد بدء الهجوم التركي في شمال شرق سوريا.

وقالت وزيرة الخارجية النروجية أين إريكسن سوريدي لفرانس برس “لأن الوضع معقد ويتغير بسرعة، لن تنظر وزارة الخارجية في سياق إجراء وقائي في أي طلبات لتصدير معدات دفاعية ومعدات ذات استخدامات مختلفة إلى تركيا حتى إشعار آخر”.