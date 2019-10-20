النجار: #الاتحاد يُصنف اليوم من أندية الوسط

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي الرياضي هتان النجار، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لم يظهر بالمستوى المتوقع ضد الوحدة، مشددًا في الوقت ذاته على أن العميد أصبح من أندية الوسط خلال الفترة الماضية.

وخسر الاتحاد بهدف نظيف ضد الوحدة في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط، ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة؛ ما دفع الإدارة لإقالة المدرب التشيلي لويس سييرا.

وعلق هتان النجار خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، على مستوى العميد خلال الفترة الماضية قائلًا: “الاتحاد استسلم تمامًا في مباراة الوحدة، والإدارة وجدت الحل المناسب وهو إقالة المدرب سييرا”.

وتابع الإعلامي الرياضي تصريحاته قائلًا: “خيمينز وفيشيو ليسوا بالمستوى المطلوب الذي يحتاجه الاتحاد خلال هذا الموسم، وكارلوس فيلانويفا يعتبر خلل في خط وسط الفريق”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “نلاحظ الهبوط الحالي في روح نادي الاتحاد، وحمد الصنيع هو من تصدر المشهد الاتحادي من ناحية تحفيز اللاعبين قبل المباريات خلال الفترة الأخيرة”.

واستكمل هتان النجار تصريحاته قائلًا: “نادي الاتحاد يصنف اليوم من أندية (الوسط)، وإذا أراد الاتحاديون عودة ناديهم، عليهم أن يعترفوا بواقعهم الحالي”.

وأشاد باختيار إدارة الاتحاد للمدرب الوطني أحمد العبدلي، وقال: “واحد من المدربين الوطنيين المميزين، وحاليًّا لديه الفرصة لتقديم نفسه”.

واختتم هتان النجار تصريحاته الإذاعية بأن تغيير إدارة الاتحاد بشكل مستمر ليس من صالح النادي، وقال: “العميد بحاجة لإستراتيجية ثابتة”.