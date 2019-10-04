النصر المستفيد الوحيد من الجولة السادسة

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة المسابقات، التابعة لـ رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في وقت سابق، تأجيل مباراة النصر الفيصلي لتُقام في السادس من نوفمبر المقبل، بعد أن كان من المقرر إقامتها غدًا السبت.

وعلّق الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز على تأجيل مباراة النصر والفيصلي قائلًا: المستفيد الوحيد من الجولة السادسة هو النصر بعد هروبه من مواجهة الفيصلي.

وأوضح أحمد الراشد، رئيس لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي لكرة القدم، الأسباب التي أدت إلى تأجيل مباراة النصر والفيصلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرّد أحمد الراشد عبر حسابه في تويتر قائلًا: الجماهير الرياضية الكريمة، فقط للتوضيح أكثر بخصوص تأجيل مباراة النصر والفيصلي، البيان المرفق باعتقادي واضح لكن لزيادة التأكيد على أننا نعمل في صالح وخدمة جميع الأندية سواسية وصادق النية أمام الله رب العالمين، حسب توجيه الإخوان في هيئة الرياضة وهي الجهة المسؤولة عن جميع الملاعب بخطاب رسمي.

وأضاف الراشد: أولًا ملعب الملز غير جاهز لأعمال الصيانة وملعب الملك فهد مشغول بفعاليات هيئة الترفيه التي لم تكن معلنة قبل جدولة الدوري.

وتابع رئيس لجنة المسابقات: عدم نقل الذهاب والإياب “عكس” فيها ضرر لنادي النصر المستضيف، حيث سيلعب حينها 4 مباريات خارج أرضه، وهذا غير عادل للمصلحة العامة التنافسية، بالإضافة لوجود مباراة أخرى، بنفس اليوم في ملعب المجمعة.

وأكمل أحمد الراشد حديثه قائلًا: ملعب النصر غير جاهز لإقامة المباريات وملعب الجامعة لنادي الهلال بعقد خاص، وأكرر نحن في لجنة المسابقات من نُقرر ولا يتدخل أحد في عملنا.