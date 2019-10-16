النصر له بطولات لم تُحتسب .. تعرّف على التفاصيل

المواطن - محمد سمعه

كشف الناقد الرياضي عبدالرحمن السماري عن وجود بطولات للدوري السعودي بمسميات قديمة لم تُحتسب لنادي النصر في الفترة الحالية.

وتحدث السماري قائلًا: هناك بطولات للنصر لم تُحتسب في دوري المناطق والدوري التصنيفي، هذه حقيقة ويجب الاعتراف بها.

وأضاف السماري: أنا مستعد أن أذهب إلى الفيفا وأثبتها لنادي النصر، وسبق لي أن ذكرت من قبل أن النصر كان يُتوج بالدوريات بمسماها القديم مثل دوري خادم الحرمين الشريفين أو دوري عبداللطيف جميل، وهي بطولة رسمية في النهاية يجب الاعتراف بها.

وكان نادي النصر تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “الدوري الاستثنائي” في الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال.

من ناحية أخرى، انضم اللاعبون الدوليون لتدريبات نادي النصر، أمس الأربعاء، وذلك بعد العودة من المنتخب السعودي عقب التعادل أول أمس الثلاثاء مع المنتخب الفلسطيني في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر أن خماسي الأخضر “عبدالله الخيبري، عبدالله مادو، يحيى الشهري، فراس البريكان، عبدالرحمن الدوسري” انضموا لتدريبات العالمي مع انضمام رباعي المنتخب الأولمبي “فرج الغشيان، عبدالإله العمري، زيد البواردي، صالح الوحيمد” لتدريبات الفريق الأول.

وسينضم المغربي نور الدين أمرابط لتدريبات النصر اليوم الخميس، وذلك بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده.