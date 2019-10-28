النصر وضعه “عال” ومكافأة لم تخطر على “البال”

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بـ النصر في الحصول على ميزتين وذلك بعد فوزه الصعب على الهلال أمس الأحد في ديربي الرياض بين الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتأتي الميزة الأولى في أن الفريق النصراوي عاد إلى طريق الانتصارات بعد الخروج الآسيوي بجانب التعثر أمام الحزم والتعادل مع الأهلي، حيث يحتل النصر المركز الخامس وسيدخل رويدًا رويدًا في المربع الذهبي للدفاع عن لقبه في بطولة الدوري.

أما الميزة الثانية فهي حصول كل لاعب نصراوي على مكافأة مالية قدرها 50 ألف ريال، بعد الفوز على الهلال مُقدمة من إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت بعد التألق اللافت من نجوم أصفر العاصمة على أرضية ملعب جامعة الملك سعود أمام أعين الهلاليين.

وفي سياق آخر، أثار حساب نادي النصر عبر تويتر غضب عشاق نادي الهلال بتغريدة نارية كتبها، وذلك بعد فوز النصر بالأمس في ديربي الرياض.

وكتب حساب النصر عبر تويتر: “وين أمرابط لعب اليوم؟”.

وانهالت الردود النصراوية على التغريدة ليقول البعض منهم إنه لعب في محيط أمرابط وقال الآخرون إنه لعب في حديقة أمرابط، في إشارة منه إلى تفوقه الكبير أمام الهلال عندما يخوض المباريات على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وكان المغربي عبدالرزاق حمدالله سجل هدفي فوز النصر، بينما سجل البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الوحيد للفريق الهلالي.