#النصر يبدأ مرحلة الاستقرار

#النصر يبدأ مرحلة الاستقرار

2019/10/03
الساعة 7:44 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

وضعت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت قدمها على طريق الاستقرار، وذلك بعد إعلان رغبتها في تجديد عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ العالمي.

ومرّ النصر بنتائج سلبية في الفترة الأخيرة، حيث ودع دوري أبطال آسيا من دور الثمانية بالإضافة إلى الخسارة من الحزم والتعادل مع الأهلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفكرت إدارة النصر في تجديد عقد المدرب روي فيتوريا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار الفريق الأول بالعالمي بعد النتائج الإيجابية التي حققها روي فيتوريا مع أصفر العاصمة في الموسم الماضي، حيث تُوجت بحصد لقب الدوري الاستثنائي بعد منافسة شرسة مع الهلال.

وترغب إدارة النصر في الإبقاء على فيتوريا، وذلك من أجل وضع خطة لتطوير الفئات السنية في النصر من أجل مصلحة الفريق الأول.

من ناحية أخرى، أعلن المدافع عمر هوساوي اعتزاله اللعب دوليًا مع المنتخب السعودي عبر تغريدة كتبها في حسابه الرسمي في تويتر.

ويسعى نادي النصر إلى مصالحه جماهيره خلال الفترة المقبلة بتحقيق النتائج الإيجابية، والعمل على المنافسة على لقب الدوري.


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