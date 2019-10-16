النصر يتنفس الصعداء بعد شكوى #الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

تنفس نادي النصر الصعداء في الفترة الحالية، وذلك قبل مواجهة نادي الفيصلي المؤجلة في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقرر نادي الفيصلي في وقت سابق التقدم بشكوى إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي لمطالبة نادي النصر بدفع 10% كغرامة في كل مرة يُرسل فيها مستحقات صفقتي سلطان الغنام وحمد آل منصور بصورة متأخرة.

بدأت القصة عندما تعاقد نادي النصر مع الثنائي حمد آل منصور وسلطان الغنام من صفوف الفيصلي مقابل 13 مليون ريال، وكان الناديان اتفقا على تسديد المستحقات في مواعيد محددة.

وقالت تقارير محلية وفقًا لصحيفة “الرياضية”: إن مركز التحكيم الرياضي السعودي أيد قرار غرفة فض المنازعات بإلزام العالمي بدفع قيمة الصفقتين لنادي الفيصلي دون دفع قيمة الشرط الجزائي.

وبالتالي أصبح هذا القرار بمثابة طوق نجاة لـ أصفر العاصمة من أي عقوبة قد يتعرض لها في حال ثم إثبات مخالفته في دفع المال طبقًا لبند الـ10%.

وقبل تحرك الفيصلي، لمركز التحكيم الرياضي، كان النادي برئاسة فهد المدلج عرض القضية على لجنة فض المنازعات بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، لكن اللجنة رفضت بند الـ10% بحجة أن هذا الأمر سيكون ربًا.

وكان نادي النصر تأخر في تسديد باقي المستحقات لمدة وصلت إلى تسعة أشهر، وبالتالي أصبح النصر مُطالبًا بدفع 13 مليون و300 ألف ريال للفيصلي.

يذكر أن النصر وقت وجود سعود آل سويلم في كرسي الرئاسة ضم حمد آل منصور وسلطان الغنام من الفيصلي بعد مفاوضات ناجحة.