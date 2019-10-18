النصر يسعى للتخلص من رقم سلبي أمام الرائد

المواطن - محمد سمعه

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى تحقيق الفوز غدًا على نادي الرائد، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفشل النصر في تسجيل أي أهداف في آخر ثلاث مباريات لعبها في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

ويرغب المدرب البرتغالي روي فيتوريا رفقة نجوم أصفر العاصمة في مصالحة الجماهير بتحقيق الفوز في لقاء الرائد ضد النصر والابتعاد شيئًا فشيئًا عن النتائج السلبية.

أما الهدف الثاني للعالمي هو الدخول في المنافسة على لقب الدوري مع المتصدر نادي الهلال، حيث إن أي نتيجة غير الفوز في لقاء الرائد ضد النصر قد تُهدد العالمي بفقدان الفرصة في المنافسة على الفوز بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وسيكون الهدف الثالث للاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم العالمي، الذي يتمنى كسر عقدة الأداء المتذبذب الذي تعرض له في المباريات الخمس الماضية بإحراز الأهداف في لقاء الرائد ضد النصر، خاصة أن حمد الله لم يسجل إلا هدفًا واحدًا حتى الآن.

وقبل إقامة مباراة الرائد ضد النصر، حرص روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على كشف حقيقة خطورة المرض الذي تعرض له اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم الفريق الأول.

وكانت إحدى الصحف المغربية قالت قبل مباراة الرائد ضد النصر: إن حمد الله تعرض لمرض الإنفلونزا الذي وصفته بأنه مرض وبائي خطير، حيث قالت بأن المرض منعه من حضور تدريبات النصر خلال الفترة الأخيرة.

وقال المدرب روي فيتوريا: إن حمد الله بخير وإن إصابته بمرض الإنفلونزا لن تمنع مشاركته في مباراة الرائد ضد النصر.