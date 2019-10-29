النصر يعاود تدريباته

المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، بعد الراحة التي منحها المدرب البرتغالي روي فيتوريا للاعبين بعد مباراة الهلال.

وشهدت تدريبات النصر اليوم حضور رئيس مجلس الإدارة، صفوان السويكت، والمشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي.

وبدأت مران الفريق في الصالة الرياضية المغلقة، واكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الهلال بالجري حول الملعب، وتوجهوا بعد ذلك إلى غرب الجاكوزي والساونا.

وركز فيتوريا في التدريبات على الجوانب اللياقية المتنوعة، وطبق المدرب البرتغالي عددًا من التمارين التكتيكية قبل أن يختتم تدريب النصر اليوم بمناورة على منتصف الملعب.

وواصل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أحمد موسى وعبدالفتاح آدم برامجهما التأهيلية اللياقية، تمهيدًا لمشاركتهم في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.