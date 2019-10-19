النصر يعود لطريق الانتصارات ويصعد مركزين بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة النصر والرائد، اليوم، في الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز العالمي بثنائية دون رد.

وبدأ الشوط الأول من مباراة النصر والرائد بضغط هجومي من النصر أسفر عن الهدف الأول لأصفر العاصمة بالدقيقة الـ18.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي النصر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثّف نادي النصر من هجماته، حتى تمكن من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب يحيى الشهري في الدقيقة الـ93، بعد عرضية متقنة من اللاعب نور الدين أمرابط.

وصعد النصر مركزين من الثامن إلى السادس برصيد 11 نقطة بعد الفوز على الرائد، أما الرائد فتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر.