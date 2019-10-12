النصر يفتح صفحة جديدة مع موسى

المواطن - محمد سمعه

أثار اللاعب النيجيري أحمد موسى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الجدل في الفترة الأخيرة؛ وذلك بسبب غيابه عن مباريات العالمي بجانب هبوط مستواه الفني، حيث لم ينجح بعد في حجز مكانه في قلوب النصراويين.

ولم يقدم أحمد موسى المنتظر منه مع نادي النصر كما كان متوقعًا، خاصة بعد قدومه للعالمي في صيف 2018 قادمًا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي مقابل 14 مليون يورو.

وعاد أحمد موسى للتو لتدريبات النصر بعد تأخره لمدة يومين عن العودة للعالمي، حيث من المنتظر خضوع اللاعب لبرنامج طبي وتأهيلي للتخلص من إصابته وتجهيزه للمباريات القادمة لأصفر العاصمة.

وينوي المدرب روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر إعطاء فرصة أخيرة لأحمد موسى من أجل الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية للعالمي مع المغربي عبدالرزاق حمد الله.

وقدم أحمد موسى مستوى لا بأس به مع منتخب نيجيريا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، حيث احتل منتخب النسور النيجيرية المركز الثالث في البطولة بعد تغلبه على المنتخب التونسي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

ويستعد النصر لمواجهة نادي الرائد في الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.