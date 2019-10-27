النصر يقلبها ويسقط الهلال في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الهلال ضد النصر، التي أُقيمت على إستاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.

الهلال ضد النصر:

وبدأت مباراة الهلال ضد النصر المقامة بشكل سريع وضغط من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، قبل أن يتمكن البرازيلي كارلوس إدواردو من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 32.

واستغل إدواردو تمريرة مميزة من المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز ليسدد كرة قوية تهز شباك العالمي، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال ضد النصر بتقدم الزعيم بنتيجة 1/ 0.

حمد الله يقلبها:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الهلال ضد النصر اليوم، ضغط العالمي بقوة بحثًا عن هز الشباك، وتمكن المغربي عبدالرزاق حمد الله من تسجيل هدف التعادل من كرة رأسية مميزة في الدقيقة 55.

ونجح حمد الله في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 73 بعد تلقيه تمريرة مميزة من مواطنه نور الدين مرابط، وضغط الفريقان لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة الهلال ضد النصر بفوز العالمي بنتيجة 2/ 1.

وبعد مباراة الهلال ضد النصر اليوم، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم عند 19 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما رفع العالمي رصيده إلى 14 نقطة، علمًا بأنه يملك مواجهة مؤجلة.