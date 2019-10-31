النصر يُشارك في اجتماع لجنة المسؤولية الاجتماعية الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

شارك عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية، نزيه النصر في اجتماع اللجنة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لعضو مجلس الإدارة خلال مشاركته، صباح اليوم الخميس، في الاجتماع الأول للجنة المسؤولية الاجتماعية للاتحاد الآسيوي في كوالالمبور.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد اعتمد تعيين نزيه النصر، ممثل الاتحاد السعودي للعبة كعضو في لجنة المسؤولية الاجتماعية خلال الدورة من 2019 حتى عام 2023.