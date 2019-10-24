النصر 64 عاماً.. جماهير النادي العالمي تحتفي بيوم إنشائه: فارس نجد

المواطن - الرياض

“النصر 64 عامًا”.. هكذا احتفل الجماهير بمولد النادي الذي وصفوه بـ فـارس نـجد.. أحد أعظم الأندية الآسيوية وأول من شرفها عالميًا”، لتصبح الاحتفالية الأكثر تداولًا على موقع “تويتر” اليوم الخميس.

النادي العالمي بحسب الجماهير، يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1955م الموافق 1375هـ، ويلقب بـالعالمي بسبب مشاركته وتمثيله لقارة آسيا في أول كأس العالم للأندية كرة القدم بعدما فاز بلقب كأس السوبر الآسيوية في عام 1998، حيث حصد جائزة اللعب النظيف في تلك البطولة.

احتفاء الجماهير بالنصر كان قوياً في عيده الرابع والستين، حيث قال حساب باسم سليم: ” سلامٌ عليك يوم تأسست لتكُون للعشّاق مكانًا وللتاريخ زمانًا وللرياضة عنوانًا”، وكتب عبدالعزيز العتيبي: “النصر تاريخ مشرق وصل للعالمية”، واستمرت حالة الاحتفاء من المشجعين والمتابعين بالنادي الكبير.