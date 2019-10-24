النصر 64 عامًا .. من احتكار البطولات المحلية لمنصات التتويج القارية

المواطن - مروة نبيل

يحتفل النصر بمرور 64 عامًا على إنشائه، بعد سلسلة من البطولات والإنجازات والمحلية والقارية، وتحقيقه لانفرادات تاريخية مميزة ستظل محفورة باسمه.

البطولات المحلية

وتُعتبر فترة الستينات بداية النصر الحقيقية لحصد البطولات، حيث إنه نجح في تحقيق أول بطولة دوري على مستوى المملكة، قبل أن يحتكر جميع بطولات المملكة 3 سنوات متتالية من عام 1974 حتى 1976.

الألقاب القارية

وواصل النصر تألقه لينتقل من المنافسة المحلية إلى القارية، وفاز ببطولة كأس الخليج مرتين، بطولة كأس الأندية الآسيوية مرة، وبطولة كأس السوبر الآسيوية مرة واحدة أيضًا.

النصر في المونديال

وانتقل النصر من المنافسة المحلية والقارية إلى العالمية، حيث مثل قارة آسيا في أول بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه بلقب كأس السوبر الآسيوية 1998، كما حصل على جائزة اللعب النظيف في هذه البطولة، وهو سبب إطلاق اسم العالمي عليه.

النصر 64 عامًا

ودشن محبو وعشاق العالمي هاشتاقًا يحمل اسم النصر 64 عامًا للاحتفال بذكرى إنشاء النادي، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نظرًا للتفاعل الجماهيري الكبير.