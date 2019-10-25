النفط ينخفض منهيًا ارتفاعًا استمر 3 أيام

المواطن - واس

سجلت أسعار النفط اليوم انخفاضاً، لتتخلى عن بعض المكاسب التي حققتها على مدى ثلاثة أيام، في الوقت الذي جددت فيه توقعات للنمو الاقتصادي، المخاوف بشأن آفاق الطلب على الوقود.

وانخفض خام برنت 18 سنتا أي ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 61.49 دولار للبرميل.

وبعد أن ارتفع خام القياس العالمي نحو واحد بالمئة يوم أمس الخميس، اتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنسبة تزيد عن ثلاثة بالمئة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 56.02 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام القياسي 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة، ويتجه صوب تحقيق مكاسب بأكثر من أربعة بالمئة في الأسبوع.

وتلقى الارتفاع الأسبوعي القوي، الدعم من انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية، وتفاؤل إزاء بذل أوبك وحلفائها المزيد من المساعي لدعم الأسعار ، لكن المخاوف بشأن ضعف النمو العالمي تظل المحرك الأساسي للأسعار.