النفط يهبط بفعل بيانات صينية ضعيفة

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار النفط يوم أمس الاثنين، بعد مكاسب لأربعة أيام بفعل توقعات ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية والمخاوف؛ بسبب بيانات صناعية صينية ضعيفة، الأمر الذي ألقى بظلاله على آمال أن يزيد الطلب على الخام إذا تقدمت محادثات اتفاق التجارة الأمريكي الصيني.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتًا بما يعادل 0.7 بالمائة إلى 61.57 دولار للبرميل، في حين هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 85 سنتًا أو 1.5 بالمائة مسجلًا 55.81 دولار.

وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفع كل من برنت وغرب تكساس إلى أعلى مستوياتها في شهر، ليسجلا 62.34 و56.92 دولار على الترتيب.