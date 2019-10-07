النفط يهبط مع تلاشي الآمال في اتفاق شامل بين واشنطن وبكين

المواطن - متابعة

أغلقت أسعار النفط منخفضة يوم أمس الاثنين، لتفقد مكاسبها المبكرة في ظل تلاشي آمال التوصل إلى اتفاق تجارة شامل بين الولايات المتحدة والصين، وبعد استطلاع جديد أظهر أن المحللين يتوقعون أن تكون مخزونات الخام الأمريكية قد ارتفعت الأسبوع الماضي.

وتحدد سعر التسوية لخام برنت على انخفاض سنتين بما يعادل 0.03 بالمائة إلى 58.35 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع إلى 59.68 دولار.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 52.75 دولار، بانخفاض ستة سنتات أو 0.11 بالمائة، بعد أن صعد إلى 54.06 دولار.

كانت الآمال في إحراز تقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية قد ساهمت في ارتفاع الأسعار في وقت سابق من الجلسة. ويلتقي المسؤولون الأمريكيون والصينيون في واشنطن يومي الخميس والجمعة في مسعى جديد للتوصل إلى اتفاق، وهو ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لدى إدارته ”فرصة طيبة جدًّا“ لتحقيقه.

لكن وزارة التجارة الصينية كبحت التوقعات عندما قالت إنها قد تتوصل إلى اتفاق تجارة في المسائل التي يوجد بالفعل توافق بشأنها بين الولايات المتحدة والصين، لكنها ستضع جدولًا زمنيًّا للقضايا الأصعب من أجل الاتفاق بخصوصها العام القادم، وفقًا لتغريدات من مراسل لدى فوكس بيزنس.