النفط يهبط وسط أكبر انخفاض فصلي لبرنت هذا العام

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار النفط، يوم أمس الاثنين، بفعل انحسار المخاوف من نقص المعروض ونشوب صراعات جديدة في الشرق الأوسط، بعد هجمات 14 سبتمبر على معملي النفط التابعين لشركة أرامكو، لكن خام القياس العالمي برنت تكبد أكبر خسارة فصلية له هذا العام بفعل بواعث القلق من تصاعد حرب التجارة الأمريكية الصينية.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 60.78 دولار للبرميل، منخفضة 1.13 دولار بما يعادل 1.8 بالمائة، وانخفضت عقود الخام الأمريكي 1.84 دولار أو 3.3 بالمائة إلى 54.07 دولار.

وزاد برنت 0.6 بالمائة في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.9 بالمائة في سبتمبر بعد شهر متقلب قفزت الأسعار خلاله نحو 20 بالمائة إثر الهجمات التي قلصت إنتاج المملكة إلى النصف، لكنها عادت وفقدت كل تلك المكاسب تقريبًا مع استرجاع الإنتاج سريعًا.

لكن على مدار ربع السنة، تراجع برنت 8.7 بالمائة في أسوأ انخفاض فصلي منذ الربع الرابع من 2018 عندما هبطت الأسعار 35 بالمائة.