النفط يهبط وسط توترات تجارية

النفط يهبط وسط توترات تجارية

2019/10/09
الساعة 2:14 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - واس

هبطت أسعار النفط لثالث جلسة على التوالي اليوم مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين قبيل محادثات التجارة هذا الأسبوع، مما يزيد الضبابية حيال النمو‭‬‬ الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.
وما كبح الأسعار أيضًا، بيانات أمريكية لقطاع النفط تظهر ارتفاعًا أكبر من المتوقع في المخزونات لدى أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا، أو 0.2 في المئة إلى 58.12 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا، أو 0.2 في المئة إلى 52.51 دولار للبرميل.


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