“النكاسة وأمير المنطقة الحكيم”.. إعلامي يوضح قصة نموذج إنقاذ العشوائيات

المواطن - الرياض

كشف الإعلامي عبدالعزيز البكر، عن آخر مستجدات ما جرى في حي النكاسة العشوائي، الذي طورته القيادة ليصبح شاهداً على ما اعتبره الحل لمشاكل العشوائيات في العالم.

الإعلامي الشاب قال عبر صفحته على “تويتر”، إن حي النكاسة كان يمثل واحدة من المعضلات التي كانت تواجه مكة المكرمة، قبل أن يتدخل “أمير المنطقة الحكيم” لإنقاذ الحي.

وأضاف: “بإرادة أمير المنطقة الحكيم وذراع نائبه الشاب النشط أصبحت مثالاً يُحتذى في الأمم المتحدة لحل مشاكل العشوائيات في العالم”.

وبدأت الشهر الماضي، أمانة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة في فصل الخدمات عن 80 عقارًا ضمن المرحلة الخامسة من مراحل تطوير حي النكاسة العشوائي.

يُذكر أن فصل الخدمات عن حي النكاسة من المُقرر أن يتم عبر 12 مرحلة تم انتهاء 4 منها بنجاح، جرى خلالها إزالة 450 عقارًا في المراحل السابقة.