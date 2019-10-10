“النكاسة وأمير المنطقة الحكيم”.. إعلامي يوضح قصة نموذج إنقاذ العشوائيات

“النكاسة وأمير المنطقة الحكيم”.. إعلامي يوضح قصة نموذج إنقاذ العشوائيات

2019/10/10
الساعة 3:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

كشف الإعلامي عبدالعزيز البكر، عن آخر مستجدات ما جرى في حي النكاسة العشوائي، الذي طورته القيادة ليصبح شاهداً على ما اعتبره الحل لمشاكل العشوائيات في العالم.

الإعلامي الشاب قال عبر صفحته على “تويتر”، إن حي النكاسة كان يمثل واحدة من المعضلات التي كانت تواجه مكة المكرمة، قبل أن يتدخل “أمير المنطقة الحكيم” لإنقاذ الحي.

وأضاف: “بإرادة أمير المنطقة الحكيم وذراع نائبه الشاب النشط أصبحت مثالاً يُحتذى في الأمم المتحدة لحل مشاكل العشوائيات في العالم”.

وبدأت الشهر الماضي، أمانة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة في فصل الخدمات عن 80 عقارًا ضمن المرحلة الخامسة من مراحل تطوير حي النكاسة العشوائي.

يُذكر أن فصل الخدمات عن حي النكاسة من المُقرر أن يتم عبر 12 مرحلة تم انتهاء 4 منها بنجاح، جرى خلالها إزالة 450 عقارًا في المراحل السابقة.


هل قرأت هذا ؟
  • فصل خدمات 80 عقارًا في حي النكاسة بمكة
    •
  • انتهاء المرحلة الرابعة من فصل الخدمات عن حي النكاسة
    •
  • صور.. الفيصل يسلم أهالي حي النكاسة 380 قطعة أرض إسكان بديلة
    •
  • فصل التيار عن 106 عقارات في حي النكاسة تمهيدًا لإزالتها
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم